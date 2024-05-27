بعد فقدانه الوعي.. خيتافي يكشف تطورات حالة ديفيد سوريا
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أعلن نادي خيتافي الإسباني لكرة القدم أن ديفيد سوريا، حارس مرمى الفريق، يتعافى في المستشفى بعد أن فقد الوعي إثر اصطدامه بأحد اللاعبين في مباراة بالدوري الإسباني.
واصطدم سوريا (31 عاما) بأحد لاعبي فريق مايوركا في الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، قبل أن تصطدم رأسه بالأرض عقب سقوطه.
وفقد الحارس الوعي لعدة دقائق وبعد ذلك تم اصطحابه للمستشفى في سيارة إسعاف.
وذكر خيتافي، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن سوريا أصبح واعيا وتخطى مرحلة الخطر، ولكنه سيخضع للملاحظة في المستشفى لمدة 24 ساعة.
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