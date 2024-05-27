بيلنغهام يلمح: من لا يريد اللعب مع مبابي؟

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قال الإنجليزي جود بيلنغهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الاثنين، إنه سيكون من الرائع اللعب إلى جانب النجم الفرنسي كيليان مبابي في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن ينضم قائد منتخب فرنسا إلى "لوس بلانكوس" في نهاية عقده مع باريس سان جرمان هذا الصيف، حيث سيشكّل إضافة ساحرة للفريق مع البرازيلي فينيسيوس جونيور وبيلنغهام، أفضل هداف في صفوف النادي الملكي في موسمه الأول معه (23 هدفاً).

وقال بيلنغهام (20 عاماً) في مؤتمر صحافي تمهيداً للموقعة المنتظرة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني المقررة، السبت المقبل: أنا لا أختار الفريق وبالتأكيد لا أقوم بالانتقالات، لكن كيليان مبابي، يا له من لاعب، من لا يريد اللعب مع شخص جيد مثله؟.

وتابع: لا أريد أن أمارس المزيد من الضغط على الموقف، أعلم أنه ربما يكون من الصعب بالنسبة له أن يتحدث الجميع عنه بشكل دائم، لكن سيكون الأمر رائعاً.

ويواجه ريال مدريد منافسه دورتموند في ملعب ويمبلي الشهير بهدف الفوز باللقب القاري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه. في حين يُعدّ بالفوز بلقب أعرق مسابقة أوروبية أحد التحديات التي يواجهها مبابي، البالغ (25 عاماً)، في قائمة مهامه، بعدما فشل في تحقيق ذلك مع سان جيرمان.

وقاد مبابي نادي العاصمة للفوز بكأس فرنسا على حساب ليون (2-1) نهاية الأسبوع الماضي في مباراته الأخيرة مع بطل الدوري، وقال إن وجهته التالية سيتم الكشف عنها قريباً.

وتابع: كل ما أردته هو إنهاء الأمور بشكل جيد مع فريقي، بالفوز باللقب. سأعلن عن فريقي المستقبلي في الوقت المناسب. أعتقد أنه سيكون في غضون أيام قليلة لذلك لا توجد مشكلة. لا أعرف متى بعد. لا تزال هناك بعض التفاصيل (لم يتم حلّها بعد) لكن الشيء الأكثر أهمية هو إنهاء السباق هنا مع أفضل النتائج.