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إنزو ماريسكا

تشيلسي في محادثات متقدمة مع الإيطالي ماريسكا

لندن - د ب أ
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ذكرت تقارير صحافية، يوم الاثنين، أن نادي تشيلسي دخل في محادثات متقدمة مع الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب ليستر سيتي لتولي منصب المدير الفني في ستامفورد بريدج.

وكان ماريسكا مساعدا للإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حتى الصيف الماضي قبل أن يعيد ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 12 شهرا فقط من هبوطه.

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ويبدو أن إدارة تشيلسي وجدت ضالتها في ماريسكا لخلافة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي رحل عن منصبه قبل أيام.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) فإن تشيلسي طلب الحصول على إذن بالتفاوض مع ماريسكا، وسط توقعات بأن يطالب ليستر سيتي بتعويض مالي قدره عشرة ملايين جنيه إسترليني (12 مليونا و700 ألف دولار) للاستغناء عن مدربه الإيطالي.

بوكيتينو
بوكيتينو

وتضم قائمة المرشحين لخلافة بوكيتينو في تدريب تشيلسي، توماس فرانك مدرب برنتفورد وكيران ماكينا مدرب إيبسويتش الذي صعد بالفريق للدوري الممتاز.

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