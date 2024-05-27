رئيس الترجي يفتح النار: الأهلي المصري أهان جماهيرنا

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انتقد الرئيس السابق والشرفي لنادي الترجي التونسي سليم شيبوب، التعامل المصري مع جماهير الفريق وحمل إدارة النادي الأهلي مسؤولية عدم دخول أعداد كبيرة للملعب، في مباراة الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت.

وأثارت الأحداث التي سبقت المباراة بمحيط استاد القاهرة، غضبا واسعا في تونس لعدم السماح للآلاف من جماهير الترجي التي تحولت من تونس ودول أخرى عربية وغربية، بدخول الملعب.

وقال شيبوب وهو عضو لجنة الحكماء لفريق الترجي وأحد أبرز رؤسائها السابقين: "اللجنة المنظمة تعمدت منح 2500 تذكرة. ما حدث هو إهانة لجمهورنا. الجانب المصري، وخاصة فريق الأهلي، يتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم دخول جماهير الترجي الرياضي التونسي للملعب".

وتابع في حواره مع إذاعة "كاب أف أم" الخاصة: "لا صحة لما يقال بأن قانون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يحدد فقط 5 بالمئة من طاقة استيعاب الجماهير المضيفة. القانون يقول إن النسبة الأدنى هي 5 بالمئة".

وأضاف شيبوب: المباراة كانت بين فريقين صديقين ودولتين شقيقتين. الأهلي المصري كان لديه كامل الصلاحيات في قرار دخول الجماهير إلى الملعب من عدمه.

وفي تفاصيل أخرى، قال شيبوب: التعامل الأمني مع جمهور الترجي كان مرفوضا وقد تكرر عدة مرات. حدثت لنا مشاكل سابقة هناك ومسؤولي الأهلي تعهدوا بألا تتكرر. أثبتنا لهم في تونس كرم الضيافة، ما حدث في القاهرة خطأ تنظيمي فادح.

بدورها أشارت إذاعة "موزاييك" الخاصة التي قامت بتغطية المباراة في القاهرة، إلى أن مشجعي الترجي انتظروا لساعات أمام البوابة على أمل أن تكون هناك معاملة بالمثل وأن يدخلوا استاد القاهرة عبر الاستظهار بجواز السفر مثلما ما قامت به السلطات التونسية مع جماهير الأهلي في ملعب رادس.

على جانب آخر أثار أداء حكم المباراة انتقادات من جانب الترجي لعدم احتساب ضربتي جزاء.

وقال شيبوب: الحكم بشر ولكن أين غرفة حكم الفيديو. لا أحد في الغرفة طلب التأكد من الاحتكاك في ضربة الجزاء الثانية. انتهت المباراة ولن نتأسف وعلينا أن نجهز أنفسنا للمستقبل.

وتوج الأهلي المصري باللقب الثاني عشر في المسابقة بفوزه بهدف نظيف في مجموع المباراتين، ليعزز بذلك رقمه القياسي بينما فشل الترجي في التتويج في خامس نهائي من بين تسع نهائيات خاضها في المسابقة.