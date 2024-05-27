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أنس جابر خلال مواجهة الاثنين

رولان غاروس.. أنس جابر تتأهل إلى الدور الثاني

باريس - د ب أ
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استهلت اللاعبة التونسية أنس جابر مشوارها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بالتأهل للدور الثاني، يوم الاثنين.

وصعدت أنس المصنفة التاسعة عالميا بالفوز بسهولة على الأميركية ساتشيا فيكري بنتيجة 6-3 و6-2 بعد مباراة امتدت 81 دقيقة.

وتجاوزت اللاعبة التونسية كبوة تراجع مستواها الفني بعد إصابة في الركبة، واستهلت مشوارها في رولان غاروس بفوزها السابع مقابل تسع هزائم منذ بداية العام الجاري 2024.

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وعوضت أنس جابر خسارتها أمام ماديسون كيز في بطولة مدريد المفتوحة ثم مواطنتها الأميركية صوفيا كينين في بطولة روما، وذلك في ثالث مواجهة على التوالي أمام لاعبة أميركية.

وتنتظر أنس جابر في الدور الثاني مواجهة الفائز من مباراة الأوكرانية أنهلينا كالينينا ضد الكولومبية كاميلا أوسوريو.

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وتتفوق اللاعبة التونسية في المواجهات المباشرة ضد كالينينا وأوسوريو بتحقيق فوزين وسجل خال من الهزائم.

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