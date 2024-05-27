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بيب غوارديولا بعد خسارة اللقب أمام مانشستر يونايتد

غوارديولا: لا أعلم خطط مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية

مانشستر - د ب أ
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أكد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يعلم شيئا فيما يتعلق بخطط النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب خسارة الفريق لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد.

وحرمت خسارة مانشستر سيتي في ويمبلي، يوم السبت، الفريق من أن يصبح الأول في تاريخ كرة القدم الإنجليزية الذي يحقق ثنائية الدوري والكأس مرتين على التوالي.

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وبعد حسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة بسبب المنافسة الشرسة مع أرسنال، وخروجه من دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية أمام ريال مدريد، سئل المدير الفني عما إذا كان هناك تغييرات ستجرى في الفريق، بعدما فشل في الحفاظ على لقبين من الثلاثية التي توج بها في الموسم الماضي.

وقال غوارديولا: حاليا، لا أعلم ماذا سيحدث. لا أعلم اللاعبين الذين سيتخذون قرارهم سواء بالاستمرار معنا أو الرحيل عن الفريق.

وأضاف: يتغير اللاعبون دائما، يأتون ويرحلون. أنا سعيد للغاية بالفريق، وبأدائه طوال الموسم. لا يسعني أن أقول أي شيء آخر.

وشارك العديد من اللاعبين الحاليين في إنجاز الفريق بالتتويج بأربعة ألقاب متتالية للدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك ستة لاعبين من الذين شاركوا في المباراة النهائية التي أقيمت، يوم السبت، كما تواجد لاعبان آخران على مقاعد البدلاء.

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