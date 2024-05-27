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ناتشو في لقاء سابق مع منتخب إسبانيا

منتخب إسبانيا يستدعي مدافع النصر وقائد ريال مدريد

العربية. نت
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أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، القائمة الأولية للفريق استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

واختار دي لا فوينتي 29 لاعبا على أن يتم استبعاد ثلاثة لاعبين من القائمة النهائية، وذلك بعد خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي أندورا وأيرلندا الشمالية يومي 5 و8 يونيو.

وشهدت خيارات مدرب إسبانيا وجوها جديدة مثل فيرمين لوبيز لاعب وسط برشلونة، وآيوزي بيريز لاعب ريال بيتيس، وأليكس غارسيا من جيرونا.

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في المقابل يغيب عن منتخب إسبانيا في يورو 2024 أسماء أخرى بارزة مثل لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، وماركو أسينسيو نجم باريس سان جيرمان، فيما عاد ناتشو، قائد ريال مدريد، إلى القائمة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، دافيد رايا، أليكس ريميرو.

الدفاع: داني كارباخال، خيسوس نافاس، إيمريك لابورت "النصر السعودي"، لو نورماند، ناتشو فيرنانديز، دانيال فيفيان، باو كوبارسي، مارك كوكوريا، أليخاندرو جريمالدو.

لابورت مدافع النصر
لابورت مدافع النصر

الوسط: مارتن زوبيميندي، رودري، ميكيل ميرينو، فابيان رويز، بيدري، ماركوس يورينتي، فيرمين لوبيز، أليكس غارسيا وبايينا.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، داني أولمو، نيكو ويليامز، آيوزي بيريز، ألفارو موراتا، خوسيلو، وميكيل أويارزابال.

وسيلعب منتخب إسبانيا في مجموعة قوية تضم إيطاليا حامل اللقب وكرواتيا ثالث مونديال قطر 2022 إضافة إلى منتخب ألبانيا.

ويتأهل للدور الثاني أول منتخبين في كل مجموعة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

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