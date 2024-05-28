أبرزهم دي ستيفانو ورونالدو.. أساطير لم يودعهم ريال مدريد بطريقة "لائقة"

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لم يحصل جميع أساطير ريال مدريد على الوداع الذي يستحقونه، على الرغم من أنه في السنوات الأخيرة قام النادي بتوديع بعض النجوم بطريقة رائعة، آخرهم توني كروس، النجم الألماني الذي أعلن اعتزاله عقب كأس أوروبا المقبلة.

إيكر كاسياس

ربما يكون أفضل حارس مرمى في تاريخ ريال مدريد بـ 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، وحقق الدوري 5 مرات ولقبي كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى كأس العالم وبطولتي كأس أوروبا مع منتخب إسبانيا، لكن النادي الأبيض لم يودعه بشكل لائق، واعترف كاسياس في تصريحات "من الخطأ عقد مؤتمر صحافي بمفردنا".

فرناندو ريدوندو

في انتخابات عام 2000، تنافس لورنزو سانز وفلورنتينو بيريز على رئاسة ريال مدريد، قرر حينها ريدوندو دعم سانز، وبعد فوز بيريز ذهب اللاعب الأرجنتيني إلى ميلان دون وداع.

راؤول غونزاليس

غادر النادي الأبيض في 2010 إلى شالكه الألماني، أعلن ريال مدريد أنه سيودعه في مؤتمر صحافي، لكن جماهير الفريق ضغطت لاحقا من أجل توديع الهداف، وجاءت إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" لرؤية نجمهم الشهير بالرقم "7" للمرة الأخيرة، وقرر النادي بعدها فتح أبواب الملعب للحضور.

رونالدو البرازيلي

غادر في الانتقالات الشتوية عام 2007، أعاقت إصاباته المستمرة مسيرته مع ريال مدريد، ولم يودعه النادي، بعدما اعتمد على الهولندي فان نيستلروي للعب دور الهداف الذي كان يتمتع به رونالدو.

غوتي

في 2010، أعلن غوتي أنه لن يجدد عقده الذي انتهى بنهاية الموسم، وغادر إلى بشكتاش مجانا.

لويس فيغو

أول من وصل من "الغالاكتيكوس" وأول من غادر أيضا، إذ انتقل إلى إنتر ميلان خلال الفترة التحضيرية لريال مدريد لموسم 2009-2010.

دي ستيفانو

كان أفضل لاعب كرة قدم في خمسينيات القرن الماضي، وفي عام 1964، خسر ريال مدريد نهائي كأس أوروبا في فيينا أمام إنتر، وألقوا اللوم عليه لأنه لم يكن جيدا، وبعد خلافه مع المدرب والرئيس انتقل إلى إسبانيول ولعب لمدة موسمين قبل اعتزاله.

ديل بوسكي وفرناندو هييرو

فاز ريال مدريد بالدوري في 2003، ودفعهم طموح مجلس الإدارة إلى الاستغناء عن المدرب والقائد، لأنهما لا يتمتعان بأهمية إعلامية كبرى، وخسر بعدها الفريق لقب الدوري 3 مرات متتالية.

كريستيانو رونالدو

اكتفى ريال مدريد بتوديع هدافه التاريخ وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي من خلال بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي.