بايرن: غوارديولا ساعدنا في إقناع كومباني

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كشف النجم الألماني السابق كارل هاينز رومينيغيه الذي يشغل منصب عضو في المجلس الإشرافي على العملاق البافاري بايرن ميونيخ، أن "تفاصيل صغيرة" تفصل الأخير عن توقيع عقد ارتباطه بالمدرب البلجيكي فنسان كومباني، وذلك في مقابلة أجراها مع شبكة "سكاي" الإيطالية.

ويبحث بايرن عن بديل لتوماس توخل الذي بات خارج أسوار النادي البافاري قبل الوصول إلى نهاية عقده بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق في إحدى فترات الموسم، ما فتح الباب أمام باير ليفركوزن لإنهاء احتكاره للقب الدوري الألماني والصعود على منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه.

وأفادت وسائل الإعلام الأسبوع الماضي أن كومباني (38 عاما)، مدرب بيرنلي الذي هبط إلى دوري المستوى الثاني في إنجلترا (تشامبيونشيب)، بات على وشك خلافة توخل.

وبحسب صحيفة "بيلد" وشبكة "سكاي"، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين بايرن وكومباني ليصبح البلجيكي المدرب القادم للنادي البافاري.

وكشفت "بيلد" أنه يتعين على بايرن الآن التوصل إلى اتفاق مع بيرنلي الذي يرتبط به كومباني بعقد يمتد للأعوام الأربعة القادمة.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي" الإيطالية، قال رومينيغيه: وقع خيار مديرنا الرياضي على كومباني. الأمر ليس رسمياً بعد لكن هناك فقط بعض التفاصيل النهائية التي يتعين حلها.

وكشف أن مدرب بايرن السابق ومانشستر سيتي الإنجليزي الحالي الإسباني بيب غوارديولا سهل عملية الاتصال بين النادي البافاري وكومباني لأن البلجيكي لعب تحت إشرافه في الـ"سيتيزينس" بين 2016 و2019.

وتابع عن غوارديولا: لقد قدم لنا مساعدة كبيرة. لعب تحت اشرافه كقائد لمانشستر سيتي وتابعه أيضاً عندما كان في بيرنلي.

وتعرض بايرن لسلسلةٍ من الانتكاسات في سعيه للحصول على مدرب جديد، حيث حاول أولاً التعاقد مع الإسباني شابي ألونسو الذي أعلن نهاية مارس الماضي بقاءه على دكة باير ليفركوزن، ثم حاول مع مدربه السابق يوليان ناغلسمان لكن الأخير جدد عقده على رأس الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا، ثم رالف رانغنيك الذي قرر البقاء مدرباً للنمسا حتى صيف 2026.

وحاول مسؤولو بايرن التوصل إلى اتفاق مع توخل لإكمال المغامرة لاسيما بعد بلوغ الفريق نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (خرج على يد ريال مدريد الإسباني) من دون أن تتكلل مساعيهم بالنجاح.

وبعد أن دافع عن ألوان هامبورغ (2006-2008)، لعب كومباني لمانشستر سيتي من 2008 حتى 2019، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مع فريقه السابق أندرلخت البلجيكي صيف 2019 حيث قضى موسماً كلاعب ومدرب.

وفي صيف 2022، تولى قيادة بيرنلي وفاز معه بلقب دوري المستوى الثاني في ربيع 2023. لكنه فشل في إبقائه ضمن أندية النخبة وأنهى موسم 2023-2024 في المركز التاسع عشر ليودع الدوري الممتاز.