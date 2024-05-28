بين المغرب وغانا.. اشتباكات عنيفة بـ"العكازات" في نهائي إفريقيا لمبتوري الأطراف
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دخل لاعبو المغرب وغانا في معركة ضارية وهاجم كل منهم الآخر بالعكازات، خلال نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم لمبتوري الأطراف.
وانتشر فيديو القتال بشكل واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما تحول النهائي إلى شجار جماعي، استخدم خلاله اللاعبون العكازات لمهاجمة بعضهم بعضا.
وحقق منتخب غانا فوزا مثيرا على المغرب، مساء الاثنين، بنتيجة 2-1، ليحجز مكانه في كأس العالم لمبتوري الأطراف 2026.
ومع نهاية المباراة، اندلعت مشادة وصفتها صحيفة "ديلي ميل" بـ"القبيحة"، حيث دخل كلا الجانبين في شجار على أرض الملعب، عندما كان منظمو البطولة يقومون بتجهيز المنصة لتسليم الكأس وتوزيع الميداليات.
وبدأ الخلاف بين اثنين من اللاعبين أدى إلى شجار جماعي، ويمكن رؤية اللاعبين وهم يستخدمون العكازات كأسلحة لضرب بعضهم بعضا.
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