مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

بين المغرب وغانا.. اشتباكات عنيفة بـ"العكازات" في نهائي إفريقيا لمبتوري الأطراف

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

دخل لاعبو المغرب وغانا في معركة ضارية وهاجم كل منهم الآخر بالعكازات، خلال نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم لمبتوري الأطراف.

وانتشر فيديو القتال بشكل واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما تحول النهائي إلى شجار جماعي، استخدم خلاله اللاعبون العكازات لمهاجمة بعضهم بعضا.

رئيس الترجي يفتح النار: الأهلي المصري أهان جماهيرنا رياضة رئيس الترجي يفتح النار: الأهلي المصري أهان جماهيرنا

وحقق منتخب غانا فوزا مثيرا على المغرب، مساء الاثنين، بنتيجة 2-1، ليحجز مكانه في كأس العالم لمبتوري الأطراف 2026.

ومع نهاية المباراة، اندلعت مشادة وصفتها صحيفة "ديلي ميل" بـ"القبيحة"، حيث دخل كلا الجانبين في شجار على أرض الملعب، عندما كان منظمو البطولة يقومون بتجهيز المنصة لتسليم الكأس وتوزيع الميداليات.

وبدأ الخلاف بين اثنين من اللاعبين أدى إلى شجار جماعي، ويمكن رؤية اللاعبين وهم يستخدمون العكازات كأسلحة لضرب بعضهم بعضا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
زهرة إلهيان" تقدم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية زهرة إلهيان" تقدم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط