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كريستيانو رونالدو سجل ثنائية أمام الاتحاد

رقم "عالمي" غير مسبوق لكريستيانو رونالدو

العربية. نت
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أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في العالم يحصل على لقب الهداف في أربع دول مختلفة، بعدما سجل هدفين أمام الاتحاد، في ختام دوري روشن السعودي.

وحطم قائد النصر، يوم الاثنين، رقم المغربي عبدالرزاق حمدالله "القياسي" وأصبح أكثر لاعب يسجل في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين، بعدما وصل إلى 35 هدفا.

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وحطم الأسطورة البرتغالية رقما قياسيا مماثلا، فهو الوحيد في التاريخ الذي حصل على لقب الهداف في 3 من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وذلك في الدوري الإنجليزي موسم 2007-2008 "31 هدفا" بقميص مانشستر يونايتد، ثم مع ريال مدريد في مواسم 2010-2011 "40 هدفا" و2013-2014 "31 هدفا" و2014 – 2015 "48 هدفا"، ثم مع يوفنتوس الإيطالي موسم 2020-2021 بـ 21 هدفا.

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