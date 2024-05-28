بعدما فض شراكته مع 12 هدافاً.. من أكبر مهدد لرونالدو؟

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بات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، أول لاعب يحصل على الهداف في أربع دول مختلفة، بعدما نال الجائزة في دوري روشن للموسم الرياضي 2023-2024، كما أصبح أكثر لاعب يسجل في موسم واحد بدوري المحترفين السعودي، عقب تحطيمه لرقم المغربي عبدالرزاق حمدالله ووصل إلى 35 هدفا.

وحطم الأسطورة البرتغالية رقما قياسيا مماثلا، فهو الوحيد في التاريخ الذي حصل على لقب الهداف في 3 من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وذلك في الدوري الإنجليزي موسم 2007-2008 "31 هدفا" بقميص مانشستر يونايتد، ثم مع ريال مدريد في مواسم 2010-2011 "40 هدفا" و2013-2014 "31 هدفا" و2014 – 2015 "48 هدفا"، ثم مع يوفنتوس الإيطالي موسم 2020-2021 بـ 21 هدفا.

وبعد نيله جائزة الهداف في أربع دول مختلفة، كسر رونالدو "39 عاما" ارتباطه مع قائمة طويلة من لاعبي كرة القدم الذين نالوا جائزة الهداف في 3 دول مختلفة.

لويس سواريز

نال هداف الدوري الهولندي 2009-2010 والدوري الإنجليزي الممتاز 2013-2014 وكذلك الدوري الإسباني 2015-2016، ويمكن أن يعادل رقم رونالدو إذا تمكن من الفوز بجائزة هداف الدوري الأميركي للمحترفين، إذ يتواجد حاليا مع ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

روبرت ليفاندوفسكي

إضافة إلى حصوله على جائزة الهداف مع برشلونة في الدوري الإسباني 2022-2023، يملك البولندي سجلا مميزا في ألمانيا بـ 7 ألقاب فردية كهداف "2013-2014 و2015-2016 و2017-2018 و2018-2019 و2019-2020 و2020-2021 و2021-2022"، كما توج بجائزة الهداف في الدوري البولندي مع ليخ بوزنان موسم 2009-2010.

روماريو

ظفر البرازيلي بجائزة هداف إسبانيا مع برشلونة 1993-1994، والدوري الهولندي مع آيندهوفن في 1988-1989 و1989-1990 و1990-1991، وفي الدوري البرازيلي بقميص فاسكو دا غاما "2001 و2005".

مارسيو أموروسو

حصل على جائزة هداف الدوري البرازيلي مع غواراني 1994، وفي ألمانيا بقميص بوروسيا دورتموند 2001-2002، وفي الدوري الإيطالي مع أودينيزي 1998-1999.

رود فان نيستلروي

فاز بجائزة الهداف في هولندا مرتين مع آيندهوفن "1998-1999 و1999-2000"، وتوج بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد 2002-2003، وذات الأمر في إسبانيا مع ريال مدريد موسم 2006-2007.

سوني أندرسون

لديه أفضل "التاج الثلاثي" في رصيده، كان هداف سويسرا مع سيرفيت 1992-1993، وفي الدوري الفرنسي 3 مرات، مرة مع موناكو ومرتين مع ليون 1995-1996 و1999-2000 و2000-2001، والدوري القطري 2004-2005 عندما كان في صفوف الريان.

إيسيدرو لانغارا

حصل على الهداف في ثلاث قارات مختلفة، توج في إسبانيا 1934 و1935 و1936، والأرجنتين 1940 والمكسيك 1944 و1946.

ألفريدو دي ستيفانو

فاز بالهداف في الدوري الإسباني مع ريال مدريد خمس مرات (1954، 1956، 1957، 1958 و1959)، وحققها أيضا في الأرجنيتن مع ريفر بليت 1947 وفي كولومبيا مع ميلوناريوس 1951 و1952.

سيدو دومبيا

حصل أولا على هداف كوت ديفوار في 2005، ثم نال الحذاء الذهبي في سويسرا خلال ثلاث مناسبات مع يونغ بويز 2008-2009 و2009-2010 و2016-2017، ومع سيسكا موسكو الروسي مرتين 2011-2012 و2013-2014.

نيمانيا نيكوليتش

يحظى بشرف حصوله على لقب هداف المجر في ثلاث مناسبات 2009-2010 و2013-2014 و2014-2015، والدوري البولندي 2015-2016، وفي الولايات المتحدة الأميركية 2017.

ديان داميانوفيتش

كان أفضل هداف في الدوري الصربي موسم 2001-2002 وكوريا الجنوبية 2011 و2012 و2013، وفي هونغ كونغ 2020-2021 و2022-2023.

روي كريشنا

لاعب منتخب فيجي، ظفر بالهداف في نيوزيلاندا 2012-2013، إضافة إلى الدوري الأسترالي 2018-2019، والهندي كذلك 2019-2020 و2020-2021.