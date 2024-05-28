مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
غندوغان قائد منتخب ألمانيا

غندوغان سيرتدي شارة تحمل ألوان علم ألمانيا في كأس أوروبا

برلين - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن تكون شارة القيادة التي سيرتديها إلكاي غندوغان في المباريات الودية المقبلة وفي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألوان العلم الوطني، بعد جدال حول الشارة في السابق.

واتخذ اتحاد الكرة الألماني هذا القرار قبل المباراتين الوديتين أمام أوكرانيا واليونان الأسبوع المقبل ويورو 2024 التي تنطلق في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل.

وقرر اتحاد الكرة الألماني العام الماضي ضرورة أن تكون شارة القيادة بألوان العلم الوطني، الأسود والأحمر والذهبي، مرة أخرى في أقرب فرصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
زهرة إلهيان" تقدم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية زهرة إلهيان" تقدم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط