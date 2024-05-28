غندوغان سيرتدي شارة تحمل ألوان علم ألمانيا في كأس أوروبا
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قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن تكون شارة القيادة التي سيرتديها إلكاي غندوغان في المباريات الودية المقبلة وفي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألوان العلم الوطني، بعد جدال حول الشارة في السابق.
واتخذ اتحاد الكرة الألماني هذا القرار قبل المباراتين الوديتين أمام أوكرانيا واليونان الأسبوع المقبل ويورو 2024 التي تنطلق في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل.
وقرر اتحاد الكرة الألماني العام الماضي ضرورة أن تكون شارة القيادة بألوان العلم الوطني، الأسود والأحمر والذهبي، مرة أخرى في أقرب فرصة.
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