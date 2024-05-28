فليك يضع اللمسات الأخيرة على عقد برشلونة
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من المقرر أن يصل هانزي فليك إلى برشلونة، يوم الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على تدريب عملاق كرة القدم الإسبانية، وفقا لتقارير إخبارية.
وذكرت تقارير من صحيفتي (ماركا) و(موندو ديبورتيفو) الرياضيتين الإسبانيتين أن فليك، مدرب بايرن ميونخ الألماني ومنتخب ألمانيا السابق، سيتولى تدريب برشلونة الإسباني خلفا لتشافي هرنانديز بعقد لمدة عامين.
وكشفت (موندو ديبورتيفو) أن طاقم فليك سيضم مدرب حراس مرمى بايرن السابق توني تابالوفيتش، ومساعد مدرب المنتخب الألماني السابق ماركوس سورج.
ولم يتم كشف النقاب حتى الآن عن موعد إعلان برشلونة تعيين مدربه الجديد، ولكن تردد أن التقديم الرسمي له سيتم في مرحلة لاحقة.
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