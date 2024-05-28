قرعة السوبر.. الهلال يصطدم بالأهلي والنصر يلاقي التعاون

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أسفرت قرعة نصف نهائي كأس السوبر السعودي عن صدام بين الهلال والأهلي ولقاء يجمع النصر ضد التعاون.

وسحبت، مساء يوم الثلاثاء، قرعة كأس السوبر للموسم الرياضي المقبل 2024-2025.

وأوضح حساب كأس السوبر على "إكس" أن القرعة غير موجهة من دون تحديد أي مستويات، وسيلتقي الفائز من المباراتين في النهائي، وتلعب المواجهات في الفترة من 13 إلى 17 أغسطس المقبل.

وكان الهلال قد توج بلقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعدما فاز على الاتحاد في النهائي، والتي شهدت مشاركة النصر والوحدة.