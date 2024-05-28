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كهربا مع كأس دوري أبطال إفريقيا

كهربا: "اللقب التاسع" أمام الزمالك له طابع خاص

القاهرة - د ب أ
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أكد محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي المصري، أن لقب دوري أبطال إفريقيا الذي تحقق مؤخراً هو الأغلى في مسيرته.

وقال كهربا في تصريحات لقناة النادي الأهلي التلفزيونية، يوم الثلاثاء: دوري أبطال إفريقيا الـ12 هو الأغلى في مسيرتي، ولكن اللقب التاسع أمام الزمالك 2020 سيظل هو الخالد في التاريخ وله طابع خاص.

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وأضاف أنه لا يوجد أي خلافات داخل غرفة ملابس الأهلي، وكل ما يتردد عبر وسائل الإعلام عار تماما من الصحة.

وأوضح أن رئيس النادي محمود الخطيب له دور مهم مع اللاعبين وكذلك الجماهير، حيث يعتبر دعمها الوقود الذي يحرك الفريق نحو الفوز بالبطولات.

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