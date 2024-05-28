مارسيال يودع مانشستر يونايتد بشكل مؤثر

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ودع الفرنسي الدولي أنتوني مارسيال فريقه مانشستر يونايتد عقب تأكيد رحيله عن ملعب أولد ترافورد بعد تسعة أعوام قضاها مع الفريق الإنجليزي.

وانضم مارسيال (28 عاما) إلى مانشستر في سبتمبر 2015 قادما من موناكو مقابل 36 مليون جنيه إسترليني لكنه لم يشارك في أي مباراة منذ ديسمبر الماضي عقب خضوعه لجراحة في الفخذ وكان من المتوقع رحيله عن الفريق.

وكتب مارسيال عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور مساء الاثنين: بمشاعر رائعة أكتب لكم لكي أودعكم، بعد تسعة أعوام مذهلة في النادي، جاء الوقت بالنسبة لي لقلب صفحة جديدة في مسيرتي.

وأضاف: منذ وصولي في 2015، تشرفت كثيرا بإرتداء هذا القميص واللعب أمامكم، أفضل المشجعين في العالم، لقد رحبتم بي بشكل مذهل، خلال الأوقات الجيدة والصعبة. شغفكم وولائكم كان مصدر ثابت للحماس بالنسبة لي.

وأكد: أود أن أشكركم من أعماق قلبي على كل ما فعلتوه من اجلي، أغانيكم، تشجعيكم وحبكم للنادي والذكريات التي ستبقى في قلبي دائما. أود أن أعرب عن امتناني لجميع زملائي وأعضاء الجهاز الفني وجميع أعضاء النادي الذين ألتقيت بهم خلال التسعة أعوام التي قضيتها هنا، فخور باقتسام هذه التجارب معكم. مانشستر يونايتد سيبقى دائما في قلبي.