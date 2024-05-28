مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بيلنغهام
جود بيلنغهام

مايكل أوين: بيلنغهام لديه فرصة قوية للفوز بالكرة الذهبية

لندن - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

يرى مايكل أوين نجم منتخب إنجلترا السابق أن مواطنه جود بيلنغهام لاعب ريال مدريد لديه فرصة قوية للفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم بعد أدائه الرائع في أول موسم له مع الفريق الإسباني.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري للمرة الـ 36 في تاريخه حيث خسر مباراة واحدة، واعتلى جدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

بين المغرب وغانا.. اشتباكات عنيفة بـ"العكازات" في نهائي إفريقيا لمبتوري الأطراف رياضة بين المغرب وغانا.. اشتباكات عنيفة بـ"العكازات" في نهائي إفريقيا لمبتوري الأطراف

ويتصدر بيلنغهام قائمة هدافي ريال مدريد في مشواره ببطولة الدوري بتسجيله 19 هدفا إضافة إلى أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا قادت الفريق للتأهل للمباراة النهائية.

كما يعد لاعب الوسط أكثر اللاعبين صناعة للفرص تحت ضغط المنافسين في دوري أبطال أوروبا (19 فرصة) منها 4 تمريرات حاسمة لزملائه انتهت بأهداف.

ويستعد بيلنغهام للانضمام لقائمة منتخب إنجلترا التي ستشارك في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بعد مشاركته في المباراة النهائية لدوري الأبطال، حيث يسعى منتخب الأسود الثلاثة للفوز بأول لقب كبير بعد التتويج بكأس العالم 1996.

بيلنغهام مع جائزة أفضل لاعب شاب
بيلنغهام مع جائزة أفضل لاعب شاب

ويعد بيلنغهام من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وسيكون أول لاعب إنجليزي يحصل عليها منذ حصول أوين على الجائزة في 2001.

وصرح أوين عبر قناة (تي إن تي سبورتس): الكرة الذهبية يفوز بها اللاعبون الذين يقدمون موسما استثنائيا ليس على المستوى الفردي فقط بل وفازوا بأكثر من لقب.

وأضاف: لقد فاز بيلنغهام بالدوري الإسباني، وإذا فاز بدوري الأبطال، وبفضل بريقه مع الفريق، فإن الحديث سيكون دائرا بشأن أحقيته.

مايكل أوين
مايكل أوين

وأشار نجم منتخب إنجلترا السابق: سيعتمد الكثير أيضا على مشوار المنتخب الإنجليزي في يورو 2024، فإذا قدم بطولة جيدة وتأهل المنتخب لأدوار متقدمة، ستكون لديه فرصة قوية في الفوز بالجائزة.

ويستعد بيلنغهام لمواجهة فريقه السابق بوروسيا دورتموند في ملعب ويمبلي يوم السبت المقبل، حيث يسعى ريال مدريد للفوز باللقب للمرة الـ15 في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي بكونه أكثر الأندية الفائزة باللقب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
زهرة إلهيان" تقدم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية زهرة إلهيان" تقدم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط