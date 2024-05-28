مدرب دورتموند: سننهي هيمنة ريال مدريد

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يتطلع إدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند وفريقه لإنهاء هيمنة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يلتقي الفريقان، يوم السبت المقبل، في ملعب ويمبلي.

وقال تيرزيتش للصحافيين، يوم الثلاثاء: هدفنا الفوز باللقب، ولتحقيق ذلك علينا الفوز على الأبطال، وكل شيء ممكن في مباراة واحدة، نسعى لكسر سلسلة انتصارات ريال مدريد.

ويعتلي ريال مدريد قائمة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 14 مرة، وفاز بآخر 8 نهائيات منذ تغيير المسمى من كأس الأبطال إلى دوري أبطال أوروبا في 1992.

وخسر ريال مدريد آخر مرة في نهائي دوري الأبطال في عام 1982 أمام ليفربول.

ويبقى الريال بنجومه فينسيوس جونيور وجود بيلنغهام وتوني كروس هو المرشح الأقرب للفوز باللقب في ويمبلي يوم السبت المقبل بعد نجاحهم في إقصاء مانشستر سيتي حامل اللقب وبايرن ميونخ في الأدوار السابقة.

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أما دورتموند الفائز باللقب في 1997 أنهى مشواره في الدوري الألماني لكرة القدم محتلا المركز الخامس، ورغم ذلك فقد تصدر مجموعته الصعبة التي ضمت باريس سان جيرمان وميلان ونيوكاسل يونايتد وبعدها أطاح بأيندهوفن وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان في الأدوار الإقصائية.

وواصل تيرزيتش: أنا مقتنع تماما بأن كل شيء ممكن في مباراة واحدة، بإمكاننا تحقيق إنجاز كبير، وكل تركيزنا على مباراة السبت ونستعد بأفضل طريقة ممكنة.

وأشار تيرزيتش أيضا إلى أنه يسعى لتعويض فقدان لقب الدوري الألماني في الجولة الأخيرة العام الماضي بالتعادل أمام ماينز 2-2، من أجل النادي وجماهيره.