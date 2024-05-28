منتخب بلجيكا يستبعد كورتوا من كأس أوروبا

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أعلن منتخب بلجيكا، يوم الثلاثاء، قائمته النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا.

وتم استدعاء النجم المخضرم أكسيل فيتسل بشكل مفاجئ إلى قائمة بلجيكا في البطولة القارية، التي يتقدمها صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين، فيما كان تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أبرز النجوم الغائبين عن المجموعة.

واختار دومينيكو تيديسكو، مدرب منتخب بلجيكا، 25 لاعباً، للاستعانة بهم في البطولة التي تقام في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين، حيث يواجه الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) في المجموعة الخامسة بالدور الأول للمسابقة القارية، منتخبات سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.

وبإمكان تيديسكو إضافة لاعب آخر إلى قائمة الفريق النهائية، التي سيتم تقديمها بحلول السابع من الشهر المقبل.

ويمتلك فيتسل (35 عاما) 130 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي، لكنه لم يلعب مع الفريق منذ تولي تيديسكو المسؤولية العام الماضي.

ويأتي انضمام فيتسل للمنتخب البلجيكي بعد ظهوره القوي مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الموسم المنصرم.

وصرح تيديسكو للصحفيين: كنا منفتحين دائما على إعادة فيتسل. لا شك أنه لاعب يمتلك كفاءة عالية. نحن بحاجة إليه. بإمكانه مساعدة اللاعبين الشباب. لدينا شعور جيد بشأنه.

وشهدت القائمة مفاجأة أخرى تمثلت في ضم المدافع مكسيم دي كويبر، الذي لم يسبق له لعب أي مباراة دولية، وذلك بعد موسمه الجيد مع فريقه كلوب بروج، الذي توج معه بالدوري البلجيكي في الموسم المنقضي، الذي شهد أيضا تأهله للدور قبل النهائي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويأمل دي بروين، الذي احتفظ مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرابع على التوالي، في قيادة منتخب بلاده لاعتلاء منصة التتويج، والفوز باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخ بلاده.

من جانبه، عاد كورتوا مؤخرا لحراسة عرين الريال، عقب تعافيه من إصابة بالغة في الركبة، لكنه كان على خلاف مع تيديسكو منذ العام الماضي.

أشار تيديسكو: لقد كان واضحا وصادقا. إنه ليس مستعدا للعب في أمم أوروبا.

وتحدث تيديسكو عن مزيج جيد بين اللاعبين الأصغر سنا والأكثر خبرة، حيث قال "لدي شعور جيد حقا تجاه الفريق"، حيث سلط الضوء على "الجودة البشرية وجودة كرة القدم".

ومن المقرر أن ويتجمع الفريق يوم الجمعة القادم في معسكر استعدادا لأمم أوروبا، حيث يلعب مباراتين وديتين ضد منتخبي الجبل الأسود ولوكسمبورغ، قبل أن يشد الرحال إلى ألمانيا في 12 يونيو القادم.