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منتخب الأرجنتين للسيدات

"سئمنا لحم الخنزير والموز".. انسحاب لاعبات من منتخب الأرجنتين

بوينس آيرس - د ب أ
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انسحبت ثلاث لاعبات من المنتخب الأرجنتيني للسيدات، بسبب خلافات حول دفع المستحقات والأجواء في معسكر الفريق قبل خوض مباراتين وديتين.

وقررت حارسة المرمى لاورينا اوليفيروس والمدافعة خوليتا كروز ولاعبة الوسط لورينا بينيتيز الانسحاب من المنتخب الأرجنتيني، مساء الاثنين.

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وكتبت كروز عبر حسابها على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور: وصلنا لنقطة سئمنا فيها من الظلم وعدم تقديرنا وعدم سماعنا، والأسوأ من ذلك، التعرض للإذلال.

وأضافت: نحن في حاجة إلى إضفاء تحسينات في المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم للسيدات، ولا أتحدث فقط عن الجوانب المالية، لكن أتحدث عن التدريب ووجبات الغداء والإفطار.

خوليتا كروز
خوليتا كروز

وأشارت كروز وبينيتيز إلى حصولهن على وجبة مكونة من لحم خنزير وشطيرة جبن وموزة، وهو ما اعتبرتاه غير مناسب للرياضيات في المسابقات رفيعة المستوى.

وأكدت كروز وبينيتيز أن اتحاد الكرة الأرجنتيني أبلغهن بعدم دفع المستحقات الخاصة بالمباراتين الوديتين أمام كوستاريكا يوم الجمعة والاثنين المقبلين، نظرا لإقامة المباراتين في بوينس آيرس.

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