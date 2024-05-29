الفتح السعودي يكسب قضيته ضد الكرواتي داركو بلانينيتش
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كسب نادي الفتح السعودي قضيته ضد اللاعب الكرواتي داركو بلانينيتش، بعدما أصدرت محكمة التحكيم لكرة السلة "البات" القرار، يوم الأربعاء، في جنيف السويسرية.
وأيدت محكمة "البات" الأسباب القانونية التي قدمها رالف شربل، الوكيل القانوني لنادي الفتح السعودي، وحكمت أيضا بأن يسدد اللاعب الكرواتي المصاريف القانونية ومصاريف المحكمة السويسرية.
ويعد القرار الصادر انتصار جديد في تاريخ الرياضية السعودية بالقضايا الدولية، علما أن المستشار اللبناني في القانون الرياضي رالف شربل يعد أول عربي يحاضر في جامعة ريال مدريد الإسبانية.
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