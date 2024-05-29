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جيسوس مع فهد بن نافل

الهلال السعودي يمدد عقد جيسوس

العربية. نت
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أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الثلاثاء، تمديد عقد مدربه البرتغالي جورجي جيسوس لمدة عام آخر.

ونشر الفريق الأزرق عبر حسابه الرسمي على "إكس" صور الاتفاق للمدرب البالغ من العمر 69 عاما مع فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال.

من 3
(3 صور)

وقال النادي في حسابه: "بطل الدوري الذهبي وجيسوس معا لعام آخر".

وقاد جيسوس "في حقبته الثانية" الفريق إلى الفوز بلقب الدوري السعودي دون تلقي أي هزيمة، كما توج مع الهلال بكأس السوبر السعودية.

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