باريس سان جيرمان يوقف راتب مبابي

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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الأربعاء، أن باريس سان جيرمان لم يدفع راتب شهر فبراير لنجمه كيليان مبابي، وكذلك المكافأة المتفق عليها في فبراير.

وكان المهاجم الفرنسي الدولي أعلن رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية، ومن المقرر أن ينضم إلى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية المقبلة بحسب التقارير الإعلامية.

وقالت "ليكيب" في التقرير الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: لم يدفع باريس سان جيرمان راتب أبريل لمبابي، بالإضافة إلى المكافأة التي كان من المقرر أن تمنح له في فبراير الماضي، والتي تبلغ 80 مليون يورو.

بينما رأت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن عدم دفع راتب مبابي بمثابة رد فعل آخر من باريس سان جيرمان ضد البالغ من العمر "25 عاما" بسبب قرار عدم تجديد عقده.