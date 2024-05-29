بايرن ميونخ يستعين بالمدرب البلجيكي كومباني حتى 2027

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تم تعيين البلجيكي فينسنت كومباني مدربا لفريق بايرن ميونخ الألماني، اعتبارا من الموسم المقبل، حسبما أعلن البطل التاريخي للدوري الألماني لكرة القدم، يوم الأربعاء.

وأشار النادي البافاري إلى أن كومباني وقع عقدا يمتد ثلاث سنوات حتى عام 2027.

وسيدفع نادي بايرن ميونخ تعويضا ماليا للتعاقد مع كومباني، 38 عاما، مقابل فسخ التعاقد مع ناديه السابق بيرنلي الهابط من الإنجليزي الممتاز، والذي تولى مسؤوليته في الموسمين الأخيرين، وكان تعاقده ممتدا حتى 2028.

وبدأ البلجيكي الدولي السابق مسيرته التدريبية في موطنه بقيادة فريق أندرلخت.

وسيتولى مدافع هامبورغ الألماني وقائد مانشستر سيتي الإنجليزي السابق المسؤولية خلفا لتوماس توخيل، الذي فسخ تعاقده مع بايرن ميونخ بالتراضي بعد 14 شهرا وإنهاء الموسم الحالي بلا ألقاب.

وبتعاقده مع كومباني، أنهى بايرن ميونخ رحلة البحث عن مدرب جديد بعد بقاء تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن، ويوليان ناجلسان مع منتخب ألمانيا، ورالف رانغنيك مع النمسا، وانتقال هانزي فليك إلى برشلونة.

كما لم يُسمح أيضا لأوليفر جلاسنر بمغادرة كريستال بالاس الإنجليزي، بينما أعلن توخيل رفضه الاستمرار في منصبه.

ودفع نادي بايرن ميونخ تعويضا ماليا لبيرنلي يتراوح بين 10 و12 مليون يورو.

وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي بايرن ميونخ "كلنا في النادي متفقون أن كومباني هو المدرب المناسب للفريق، ونتطلع بشدة للعمل معه".

من جانبه قال كومباني "أتطلع لهذا التحدي الكبير، وأتشرف بالعمل في هذا النادي، بايرن ميونخ مؤسسة كبيرة في الكرة العالمية".

ويستعد كومباني لتصحيح مسار بايرن ميونخ الذي خرج بلا ألقاب لأول مرة منذ عام 2012.

وحل بايرن ميونخ ثالثا في جدول الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن وشتوتغارت، ليحقق أسوأ مركز له منذ عام 2011 وانكسرت سلسلته القياسية بالتتويج بالدوري 11 مرة متتالية بين عامي 2013 و2023.

كما خرج بايرن ميونخ من كأس ألمانيا أمام ساربروكن أحد أندية الدرجة الثالثة، وودع دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في الدور قبل النهائي.