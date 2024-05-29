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فليك خلال إعلان تعيينه مدرباً لبرشلونة

برشلونة عبر بيان رسمي: تعاقدنا مع فليك الذي ضربنا بـ"ثمانية" أهداف

العربية. نت
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أعلن نادي برشلونة، يوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع هانزي فليك، المدرب السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، وخلال بيانه الرسمي قدم صاحب الـ59 عاما بطريقة غريبة، عندما ذكر مشجعو النادي الكاتالوني بالهزيمة المؤلمة، وأوضح أن الإدارة تعاقدت مع المدرب الذي هزم النادي بثمانية أهداف.

لابورتا والمدرب الألماني
لابورتا والمدرب الألماني

وكان فليك قاد بايرن ميونخ إلى تحقيق الثلاثية في 2020 حين تغلب على برشلونة 8-2 في طريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا قبل أن يغادر عملاق الدوري الألماني في 2021 لتدريب المنتخب الألماني.

برشلونة ذكر جماهيره بالهزيمة المؤلمة أمام بايرن ميونخ
برشلونة ذكر جماهيره بالهزيمة المؤلمة أمام بايرن ميونخ

وخلال الإعلان عن الصفقة، قال برشلونة في بيانه الرسمي الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني خلال تقديمه لفليك: حقق مدربنا الجديد الثلاثية التاريخية مع بايرن، والتي تضمنت هزيمة مؤلمة لبرشلونة 8-2 في دوري أبطال أوروبا على يد فريق فليك، وحصل المدرب الألماني على جائزة أفضل مدرب في أوروبا عام 2020.

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