برشلونة يعلن تعيين المدرب الألماني هانزي فليك

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أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق مدربا جديدا للفريق في تعاقد لعامين.

ولم يدرب فليك أي ناد منذ إقالته من تدريب ألمانيا في سبتمبر 2023، وسيكلف بمهمة إنعاش حظوظ برشلونة بعدما أخفق العملاق الكتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم تحت قيادة تشافي هرنانديز الذي أقيل يوم الجمعة.

وقال برشلونة في بيان إنه "اختار رجلا يشتهر بطريقة لعبه القائمة على الضغط العالي والشراسة والجرأة الشديدة ليحقق نجاحات كبيرة على مستوى الأندية والمنتخبات وفاز بكل شيء تقريبا في عالم التدريب".

وسلط برشلونة الضوء على نجاح المدرب الألماني (59 عاما) خلال موسم 2019-2020 مع بايرن ميونخ إذ فاز معه بستة ألقاب وهي الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر

الألمانية وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وأقيل تشافي الأسبوع الماضي بعد موسم خالي من الألقاب أنهى فيه برشلونة الدوري بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد البطل وخسر نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام غريمه التقليدي وخرج من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور الثمانية.

ويواجه المدرب الألماني الذي سيحل محل تشافي تحديا صعبا لإنهاء معاناة برشلونة داخل الملعب وسط مشاكل أخرى خارج الملعب بما في ذلك تفاقم المشاكل المالية وفضيحة تحكيم قد تستمر لسنوات.

وصنع فليك اسمه مساعدا لمدرب ألمانيا يواخيم لوف خلال حملة الفوز بكأس العالم 2014.

وفي 2019، انضم إلى بايرن كمدرب رئيسي وحصل على سبعة ألقاب في موسمين قضاهما في منصبه.

وقاد بايرن إلى تحقيق الثلاثية في 2020 حين تغلب على برشلونة 8-2 في طريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا قبل أن يغادر عملاق الدوري الألماني في 2021 لتدريب المنتخب الألماني.

وتعرض فليك لانتقادات بسبب الأداء السيء لبطل العالم أربع مرات في كأس العالم 2022 إذ خرج من دور المجموعات وأقيل في نهاية المطاف في سبتمبر 2023 بعد هزيمة ثقيلة على أرضه أمام اليابان في مباراة ودية.