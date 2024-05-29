بعد بصقه بـ "علكة".. لاعب تنس: قريبا ستصبح الجماهير مثل "مشاغبي" كرة القدم

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حذر لاعب التنس البلجيكي المخضرم ديفيد غوفان من تحول مشجعي لعبة "الكرة الصفراء" إلى جماهير كرة قدم بعدما بصق عليه مشجعا علكة خلال مباراته ضد الفرنسي جيوفاني مبيتشي بريكار في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس".

وأبدى المصنف السابع على العالم سابقا مخاوفه من أن يصبح جمهور التنس أكثر شبها بمشجعي كرة القدم المشاغبين.

وأبان الأمر أكبر بكثير مما حدث، إنه عدم احترام بشكل أكثر من اللازم، الأمر أشبه بما يحدث في كرة القدم، وقريبا سنرى قنابل الدخان والمشاغبين، وستكون هناك معارك في المدرجات، لأمر أصبح سخيفا، لأن البعض يتواجد لإثارة المشاكل أكثر من إضفاء أجواء حماسية".

وزاد "لقد بصق أحدهم العلكة في وجهي، وكان موقفا صعبا حاولت التماسك لأقصى درجة لأكون هادئا، لأنني إذا غضبت ستتطور الأمور".

ويلعب غوفان مباراته التالية في بطولة رولان غاروس في الدور الرابع أمام الألماني ألكساندر زفيريف، المصنف الرابع حاليا.