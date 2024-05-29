بعد تتويجه بالآسيوية.. العين يخسر برباعية أمام الوصل

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فاز فريق الوصل بطل الدوري الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم بنتيجة 4 - 2 على مضيفه العين الفائز مؤخرا بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مباراة مؤجلة من الجولة 20 بالمسابقة.

وتقدم الوصل بثلاثة أهداف سجلها سفيان بوفتيني وكايو كانيدو وفابيو دي ليما في الدقائق 7 و19 و40.

وأكمل العين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبد الكريم تراوري في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد.

وأضاف كايو كانيدو الهدف الرابع للوصل في الدقيقة 60، قبل أن ينجح العين في حفظ ماء الوجه أمام جماهيره بتقليص الفارق بهدفين سجلهما بارك يونغ وو وسفيان رحيمي في الدقيقتين 69 و84.

ورفع الوصل رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد العين عند 42 نقطة في المركز الثالث بعد خسارته السابعة في الدوري هذا الموسم.