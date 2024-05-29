تسيتسيباس وأنس جابر إلى الدور الثالث في رولان غاروس

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بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف تاسعاً ووصيف بطل عام 2021، الدور الثالث لبطولة فرنسا في كرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، للمرّة السادسة توالياً بفوزه على الألماني دانيال ألتماير 6-3 و6-2 و6-7 (2-7) و6-4 يوم الأربعاء على ملاعب رولان غاروس.

واحتاج اليوناني إلى ساعتين و43 دقيقة كي يحسم مواجهته الأولى على الإطلاق مع الألماني البالغ 25 عاماً والمصنف 83 عالمياً، وذلك بعد بداية قوية في مستهل مباريات يوم الأربعاء التي تأثرت بهطول الأمطار، كما كانت الحال يوم الثلاثاء.

وبدا ابن الـ25 عاماً في طريقه لفوز سهل على ألتماير بعدما حسم المجموعتين الأولى والثانية من دون عناء بكسره إرسال الألماني ثلاث مرات، لكن الأخير عاد بقوة في المجموعة الثالثة التي عجز خلالها أي من اللاعبين عن فرض نفسه على إرسال الآخر، فاحتكما الى شوط فاصل حسمه الألماني لصالحه.

لكن اليوناني استعاد توازنه في المجموعة الثالثة بانتزاعه شوطين على إرسال منافسه، لينهيها والمباراة لصالحه.

ويلتقي تسيتسيباس الذي ما زال يبحث عن لقبه الكبير الأول بعد خسارتين في النهائي عام 2021 في رولان غاروس على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش وعام 2023 في أستراليا المفتوحة على يد اللاعب ذاته، في الدور الثالث مع الإيطالي لورنزو سونيغو أو الصيني جانغ جينجين.

ولدى السيدات، تأهلت التونسية أنس جابر، التاسعة عالمياً إلى الدور الثالث بحسمها مواجهتها الأولى على الإطلاق مع الكولومبية كاميلا أوسوريو السابعة والسبعين 6-3 و1-6 و6-3.

وتلتقي وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022 في اختبارها المقبل الكندية ليلى فرنانديز الحادية والثلاثين أو الصينية وانغ شيو.

وقبل مشاركتها في رولان غاروس، لم تحقّق جابر فوزين توالياً هذا الموسم سوى في دورة مدريد التي بلغت فيها ربع النهائي أواخر أبريل، لتعود وتودع باكراً الأسبوع التالي في روما.

وصلت إلى رولان غاروس وبرصيدها ستة انتصارات مقابل تسع خسارات. في تسع دورات، ودّعت خمس مرات في مباراتها الأولى.

وبعد بداية قوية لجابر وتقدمها على منافستها 3-0 بانتزاعها الشوط الثاني على إرسال الكولومبية، تحسن أداء الأخيرة من دون أن يمنعها ذلك من خسارتها 3-6 في 38 دقيقة.

لكن المجموعة الثانية جاءت مختلفة، إذ تقدمت أوسوريو 5-1 بعدما كسرت إرسال جابر مرتين في الشوطين الرابع والسادس، قبل أن تحسمها على إرسالها 6-1 في 29 دقيقة فقط.

واحتكمت اللاعبتان إلى مجموعة ثالثة حاسمة حيث استعادت جابر زمام الأمور وتقدمت 3-1، ثم 4-1 و5-3 بعدما انتزعت الشوط الثامن على إرسال منافستها، قبل أن تنهيها على إرسالها 6-3، حاسمة اللقاء في ساعة و45 دقيقة.

وتأهلت إلى الدور الثالث أيضاً الأميركية صوفيا كينن، وصيفة عام 2020 وبطلة أستراليا المفتوحة لعام 2020، بفوزها السهل على الفرنسية كارولين غارسيا 6-3 و6-3، لتلتقي اللاتفية يلينا أوستابنكو التاسعة وبطلة 2017 أو الدنماركية كلارا تاوسون.