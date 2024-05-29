ديسمبر المقبل.. نزال جديد يجمع أوسيك بفيوري في الرياض

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يواجه الأوكراني أولكسندر أوسيك نظيره البريطاني تايسون فيوري في إعادة لمواجهتهما الأخيرة في 21 ديسمبر المقبل في مدينة الرياض، بحسب ما أشار إليه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه يوم الأربعاء، بعد أن فاز الأوّل بالنزال الشهير في الوزن الثقيل الموحّد في وقت سابق من هذا الشهر.

وأحرز أوسيك في 19 مايو أوّل لقب عالمي موحّد للوزن الثقيل في 25 عاماً، بتغلّبه على فيوري بقرار منقسم من القضاة في 19 مايو.

ومنح قاضيان الأفضلية لأوسيك بنتيجة 115-112، و114-113، فيما أعطى الثالث الأفضلية لفيوري 114-113.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقاً) "ستُقام مباراة الإعادة بين البطل بلا منازع أولكسندر أوسيك والبطل تايسون فيوري في 21 ديسمبر 2024 خلال موسم الرياض".

وانضمّ أوسيك الذي لم يخسر بعد في مسيرته إلى الأساطير أمثال محمد علي، جو لويس ومايك تايسون، كبطل موحّد لكل الأوزان الثقيلة، والأوّل منذ اعتراف عالم الملاكمة بأربعة أحزمة في الألفية الثالثة.

وكان البريطاني لينوكس لويس آخر ملاكم فاز باللقب العالمي الموحّد (ثلاثة أوزان آنذاك)، عندما تغلّب على الأميركي إيفاندر هوليفيلد في 1999 قبل ان يحضر كلاهما في الصف الاول في الحلبة عندما ألحق أوسيك بفيوري إبن الـ 35 عامًا أول هزيمة له.

اما الأوكراني البالغ من العمر 37 عامًا والذي خدم لفترة وجيزة كجندي بعد الغزو الروسي، كان أيضًا بطلًا في وزن الوزن الثقيل الخفيف (كروزر) وله عدّة ألقاب اولمبية وعالمية وأوروبية كهاوٍ.

وعزّز أوسيك سلسلة انتصاراته إلى 22-0، بينها 14 بالضربة القاضية، فيما مُني فيوري بخسارته الأولى بعد 34 فوزاً بينها 24 بالضربة القاضية وتعادل واحد."