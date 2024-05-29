رولان غاروس.. المصرية ميار شريف تتأهل إلى الدور الثاني

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تأهلت المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي‏ بفوزها على الصينية يو يوان اليوم الثلاثاء في الدور الأول.‏

ولم تواجه اللاعبة المصرية المصنفة 53 على العالم صعوبة تذكر في تخطي منافستها الصينية، وحسمت الفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-1 و6-3.

وضربت شريف موعدا في الدوري الثاني مع الأميركية ماديسون كيز المصنفة 14 للبطولة.

وحجزت الإيطالية سارا إيراني مقعدها في الدور الثاني بفوزها على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا 6-3 و6-2 كما فازت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6-1 و6-صفر.

وأطاحت الكازاخية يوليا بوتنتسيفا بالأميركية سلون ستيفينز من الدور الأول بالفوز عليها بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6-1 و6-2 كما تغلبت الروسية ميرا اندريفا على الأميريكية ايمانا بيكتاس 6-2 و6-3.