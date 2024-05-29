رولان غاروس.. المصرية ميار شريف تتأهل إلى الدور الثاني
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تأهلت المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي بفوزها على الصينية يو يوان اليوم الثلاثاء في الدور الأول.
ولم تواجه اللاعبة المصرية المصنفة 53 على العالم صعوبة تذكر في تخطي منافستها الصينية، وحسمت الفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-1 و6-3.
وضربت شريف موعدا في الدوري الثاني مع الأميركية ماديسون كيز المصنفة 14 للبطولة.
وحجزت الإيطالية سارا إيراني مقعدها في الدور الثاني بفوزها على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا 6-3 و6-2 كما فازت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6-1 و6-صفر.
وأطاحت الكازاخية يوليا بوتنتسيفا بالأميركية سلون ستيفينز من الدور الأول بالفوز عليها بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6-1 و6-2 كما تغلبت الروسية ميرا اندريفا على الأميريكية ايمانا بيكتاس 6-2 و6-3.
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