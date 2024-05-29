رونالدو وبونو وجيسوس "الأفضل" في الدوري السعودي

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حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، جائزة هدّاف دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، ومن الهلال نال المغربي ياسين بونو جائزة أفضل حارس مرمى، وجورجي جيسوس أفضل مدرب.

وقالت رابطة المحترفين في بيان صحافي: قدّم رونالدو، الذي انضم إلى دوري روشن السعودي، مطلع يناير 2023، أداءً استثنائيًا في الموسم 2023-2024، مُحطمًا الأرقام القياسية، مع تسجيله 35 هدفًا، وذلك الرقم الأعلى من الأهداف في تاريخ الدوري لموسم واحد. كما أضاف 11 تمريرة حاسمة ليصل بإجمالي مساهماته إلى 46 مساهمة تهديفية (الأعلى أيضاً في تاريخ المسابقة).

وأضاف البيان: دافع بونو عن شباك الهلال في 31 مباراة، وتصدى لـ 62 تسديدة، ويملك أفضل معدل تصديات للكرات التي يواجهها بين جميع الحراس الذين لعبوا أكثر من 10 مباريات، بنسبة تصد بلغت 75%. واستقبلت شباكه خلال تلك الفترة 20 هدفًا. ويملك المعدل الأفضل في ندرة استقبال الأهداف بين جميع الحراس الذين خاضوا أكثر من 10 مباريات، بمعدل بلغ 0.64 هدف في المباراة.

أما بشأن اختيار جيسوس، ذكرت الرابطة: حقق لقب الدوري بلا خسارة للمرة الثانية في تاريخ الهلال (بعد موسم 2010-2011)، وللمرة الأولى في مسيرته المهنية في المواسم التي أشرف عليها كاملة. وأثناء طريقه الوعر لتحقيق هذا الإنجاز الخالد، ظل جيسوس يحصد جوائز مدرب الشهر الواحدة تلو الأخرى خمس مرات متتالية خلال الموسم، في إنجاز غير مسبوق، خلال الأشهر بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 (احتجبت الجائزة في يناير 2024 بسبب التوقف). واستطاع جيسوس أن يبني فريقًا قويًا حقق أعلى معدل نقاط في تاريخ الدوري بنسبة تناهز 95%.