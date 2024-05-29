كلوب ينتقد ملاك تشيلسي.. وينتظر قرار مانشستر سيتي

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استغل يورغن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ظهوره الوداعي مع الجماهير في التحدث بحرية عن منافسيه في الدوري الإنجليزي، حيث تحدث بشكل مرح عن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن كلوب كان حاضرا لجلسة أسئلة وأجوبة في ملعب "أم أند أس بنك أرينا" وتحدث بصراحة – رغم أنه لم يتحدث بحرية كاملة بعدما كشف عن حصوله على قائمة من المواضيع التي يمنع التحدث بها أمام عشرة آلاف شخص كانوا حاضرين.

وقال كلوب إنه تلقى تعليمات بعدم الحديث عن "شبكة (تي.إن.تي)، وعدم مناقشة قضية 1230، والحكام، عدم الحديث عن مانشستر سيتي "لا أعلم لماذا، لا نتحدث عن الأمور المالية، لا أعلم لماذا، وتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)".

ولكن، عند سؤاله من قبل مقدم الحفل جون بيشوب بشأن إمكانية حصول ليفربول على لقبين إضافيين للدوري الإنجليزي الممتاز إذا تم تجريد مانشستر سيتي منهما في حال إثبات أي من التهم الـ115 الخاصة بالمخالفات المالية، أجاب كلوب: إذا نظمتم استعراضا بالحافلة سأتواجد. لا يهم المدة، لا يهمني كم ستستغرق من الوقت.

وسئل المدرب الألماني أيضا بشأن الدعم الذي تلقاه من الشركة المالكة للنادي "فينواي سبورتس غروب" والتي كانت دائما تثير الخلاف بين الجماهير الذين شعروا أنهم لا يقدمون للمدير الفني الدعم المالي الكافي.

وقال: الملاك يفعلون ما يقوم به الملاك. مفاجأة! الملاك يريدون كسب الأموال. أسف لأنني أقول لكم هذا. الأمر ليس كما لو أنهم يكسبون الأموال بشكل يومي، هم يستثمرون شيء وهذه هي الطريقة التي يدور بها العالم ككل.

وأردف: ينبغي أن نكون سعداء للغاية بوجودهم، وليس بوجود الأشخاص الذين اشتروا أندية لندن. لم أكن لأكمل معهم موسما في ليفربول.

وأكد: في النهاية تشيلسي يلعب كرة قدم يعتقد الجميع أنها رائعة، ويشعرون أنهم سيعودون وبعد ذلك يتم إقالة المدير الفني على أي حال.

وأكمل: الملاك يشعرون بالمسؤولية تجاه النادي. هل هم الأفضل في العالم؟ لا أعلم، لا يمكنني قول هذا. ولكنهم عملوا بكد. وشعرت بالدعم.





كما سئل كلوب أيضا عن أسلوبه الإداري المميز في التعامل مع اللاعبين.

وقال: إذا فقد العالم كله الثقة والإيمان بلاعب ما، يجب على المدرب أن يكون هو الوحيد الذي يقف خلفه، لا يمكنني أن اقتنع أنه عديم الفائدة، مثلما فعلت أندية أخرى – شراء لاعب مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار) وإعارته (في إشارة منه عن شراء مانشستر يونايتد لجادون سانشو).

ومن المقرر أن يتولى أرني سلوت بشكل رسمي تدريب ليفربول، يوم السبت المقبل.

وتحدث كلوب معه ومع جهازه الفني ولكنه يعتقد أن المدرب الهولندي لن يحتاج للمزيد من النصائح.

وبسؤاله عن كيفية سير المحادثة، قال كلوب: كانت محادثة جيدة للغاية. تحدثت كثيرا مع أعضاء الجهاز الفني. هو مدرب جيد حقا. أرني لديه رقمي ويمكنه الاتصال بي- لا أعتقد أن هذا ضروريا.

وأردف: هناك أساس جيد للغاية للمدرب الجديد. ساعدنا المدير الفني الجديد من خلال عدم الفوز بكل البطولات. هل يمكنك أن تتخيل الوضع إذا كنا فزنا بالرباعية هذا العام ؟