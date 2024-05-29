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الروسي ديمتري بيفول والليبي مالك الزناد

نزال مرتقب بين الروسي ديمتري بيفول والليبي مالك الزناد في "موسم الرياض"

العربية. نت
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يترقب محبو الملاكمة حول العالم النزال الكبير الذي سيجمع في العاصمة السعودية الرياض ضمن "موسم الرياض" وعلى أرض "المملكة أرينا"، يوم السبت المقبل، الملاكم الروسي ديمتري بيفول حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية في فئة السوبر للوزن الخفيف الثقيل منذ 2017، والملاكم الليبي مالك الزناد، حيث يسعى كلا البطلين للمحافظة على سجلهما الخالي من الهزائم طوال 22 مباراة.

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وتعد رابطة الملاكمة العالمية التي يحمل الملاكم بيفول لقبها إحدى المنظمات الأربع الكبرى التي تعترف بها عالم الملاكمة الاحترافية، ومن أبرز حاملي ألقابها أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي وأحد أبطال نجوم الملاكمة في العالم مايك تايسون وذلك في الوزن الثقيل، فيما دشن الوزن الخفيف الثقيل الذي حددته الرابطة عند وزن كحد أقصى 79.4 كيلوغرام، في العام 1963، وكان أول من حصل عليه الملاكم الأميركي ويلي باسترانو.

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وسيخصص يوم الأربعاء لإجراء التمارين العامة فيما سيكون الخميس مخصصاً للمؤتمر الصحفي على أن يجري الملاكمان، يوم الجمعة، "الوزن الرسمي" قبل المشاركة في نزال السبت الكبير.

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