الزناد الليبي.. هاجر إلى مالطا لكتابة مجده في الملاكمة

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يأمل الملاكم الليبي مالك الزناد الحفاظ على سجله خاليا من الخسارة عندما يواجه الروسي ديمتري بيفول الذي لم يخسر كذلك عندما يتواجهان في الرياض في فئة السوبر للوزن الخفيف الثقيل.

ويدخل بيفول حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية في فئة السوبر للوزن الخفيف الثقيل منذ 2017 المواجهة دون أي خسارة في 22 مواجهة، وهي الأرقام نفسها التي تدعم الزناد قبل النزال المرتقب في "كينغدوم أرينا" يوم الخميس.

ولم يعرف الزناد، 30 عاما، بداية سهلة في الملاكمة عندما بدأ بممارسة اللعبة في ليبيا اقتداء بوالده الذي أشرف عليه وكان ملاكما سابقا، ليصبح محترفا في اللعبة بعام 2011 ويقرر بعدها بأربعة أعوام الهجرة إلى مالطا، حيث تشكلت مسيرته الاحترافية.

واستهل الزناد مشواره الاحترافي في مالطا ليخوض أول نزال رسمي في 2015 فائزا على الصربي بوغوليوب بيورسيف في الجولة الثانية بضربة قاضية تقنية، ليكمل مشواره والفوز بحزامه الأول، الاتحاد العالمي للملاكمة للوزن الثقيل الخفيف، بعد انتصاره في النزال السادس فقط والذي كان أمام المجري أتيلا بالكو في 2016.

وحافظ الزناد على لقبه بعد فوزه بثلاثة أشهر بعدما تغلب على بيكا أدواشفيلي، لتستمر انتصاراته دون هزيمة حتى 2021 عندما فاز بلقب المنظمة الدولية للملاكمة للوزن الثقيل الخفيف على البلجيكي تيمور نيكارخويف وبلقب المجلس العالمي للملاكمة للوزن الثقيل الخفيف على ألمير سكريلي من الجبل الأسود، ويحقق بعدها 4 انتصارات متتالية ليصل إلى 22 نزالا دون هزيمة، 16 منها بالضربة القاضية.