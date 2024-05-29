"فيديو" داخل الطائرة.. نجاة لاعبي قادش من موت محقق

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تعرضت طائرة "بوينغ767" التي كانت تقل بعثة فريق قادش الإسباني إلى مشكلة في أحد محركاتها، وهبطت اضطراريا في مطار إشبيلية، بعد لحظات مرعبها عاشها اللاعبون.

وكانت البعثة في طريقها إلى السلفادور، يوم الثلاثاء، لخوض مباراة تكريمية للاعب السابق خورخي غونزاليس، لكن بعد 10 دقائق من الإقلاع، تعرضت الطائرة لمشكلة في أحد محركاتها، فأعلن قائد الطائرة عن هبوط اضطراري في مطار إشبيلية.

وسيطر الذعر على فريق قادش، وقال قائد الفريق أليكس فرنانديز: كنا نظن أننا سنموت، كل شيء خطر في أذهاننا، لاحظنا انفجارا طفيفا، وكان الطاقم متوترا بعض الشيء، كانت هناك مشكلة في المحرك، وأخبرونا أنه يتعين علينا الهبوط بسرعة.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الأربعاء، فيديو من داخل الطائرة لحظة الهبوط الاضطراري، أظهر لحظات الرعب التي عاشها الركاب.