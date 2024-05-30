الأميركية كيز تنهي طموحات المصرية ميار شريف في رولان غاروس

4 دقائق للقراءة

ودعت المصرية ميار شريف منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، ثاني مسابقات "غراند سلام" الأربع الكبرى هذا الموسم، عقب خسارتها أمام الأميركية ماديسون كيز، يوم الخميس، في الدور الثاني للمسابقة.

وفازت كيز، المصنفة الـ14 في البطولة، على ميار شريف بنتيجة 6 / صفر و7 / 6 (9 / 7) في مباراة استغرقت ساعة و22 دقيقة.

وظهرت شريف بشكل باهت خلال المجموعة الأولى، التي حسمتها نظيرتها الأميركية بسهولة، قبل أن تظهر اللاعبة المصرية بوجه مغاير تماما في المجموعة الثانية، التي سنحت خلالها الفرصة لحسمها لصالحها 3 مرات، لكنها أهدرتها جميعا، لتهدي بطاقة الصعود لكيز.

في المقابل، تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، والكازاخية يلينا ريباكينا، المتنافستان الرئيسيتان للنجمة البولندية إيغا شفيونتيك، للدور الثالث في منافسات فردي السيدات بالبطولة.

وكانت شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا، حققت فوزا ملحميا يوم الأربعاء على اليابانية ناومي أوساكا في الدور الثاني للمسابقة، المقامة على الملاعب الرملية، بعدما قلبت تأخرها 2 / 5 في المجموعة الثالثة، وحرمت منافستها من حصد نقطة المباراة، غير أن سابالينكا وريباكينا، لم تجدا أدنى صعوبة في الصعود للدور الثالث للبطولة.

وتغلبت سابالينكا، المصنفة الثانية للبطولة، والتي بلغت الدور قبل النهائي في آخر 6 مشاركات لها في البطولات الأربع الكبرى، على اليابانية مويوكا أوتشيجيما، المصنفة 83 عالميا، بنتيجة 6 / 2 و6 / 2.

واعترفت سابالينكا بأنها لا تشاهد مباريات التنس كثيرًا، لكنها مثل أي شخص آخر في رولان غاروس كانت مشدوهة بالمواجهة الدرامية بين أوساكا وشفيونتيك.

وقالت اللاعبة البيلاروسية في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد شاهدت مباراة الأمس. نعم، كان من المذهل رؤية ناومي تعود إلى المستوى الأعلى".

وتحدثت سابالينكا عن أوساكا قائلة "لقد لعبت بشكل رائع حقا، وكان من المذهل رؤية إيغا تفوز بتلك المباراة. نعم، لقد كانت مواجهة رائعة المستوى".

وضربت سابالينكا موعدا في الدور الثالث للمسابقة مع صديقتها الإسبانية باولا بادوسا، التي عادت من تأخرها بمجموعة لتتغلب على الكازاخية يوليا بوتينتسيفا.

وأضافت سابالينكا "من الصعب دائما أن تلعبين أمام صديقتك، إنها أفضل صديقة لي حقا في هذا الدور على ما أعتقد".

وتابعت "الأمر صعب دائما، لكننا نعرف كيفية إدارة ذلك. بإمكاننا أن ندرك كيفية الفصل بين علاقتنا بالملعب وفي الحياة. لذا فهي دائما معركة عظيمة، مواجهة قوية ضدها. أنا أستمتع دائما باللعب أمام بادوسا. لذلك من الجيد أن نفصل بين الأشياء.

من جانبها، تغلبت ريباكينا، المصنفة الرابعة للمسابقة، الفائزة سابقا ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، على الهولندية أرانتكسا روس، المصنفة الـ50 عالميا بنتيجة 6 / 3 و6 / 4.

وصعدت الأوكرانية يلينا سفيتولينا للدور الثالث، بفوزها على الفرنسية ديان باري بنتيجة 6 / 4 و7 / 6، فيما انتصرت الكرواتية دونا فيكيتش على الأوكرانية مارتا كوستيوك بنتيجة 7 / 5 و6 / 4، والروسية أناستازيا بوتابوفا على السويسرية فيكتوريا جولييتس 6 / 2 و6 / 2، والصينية تشينيو وانج على البلغارية فيكتوريا توموفا بمجموعتين مقابل واحدة.

ولحقت الأوكرانية ديانا يسترمسكا بركب المتأهلات للدور الثالث أيضا، بفوزها على الصينية يافان وانج في الدور الثاني يوم الخميس.

ولم تواجه اللاعبة الأوكرانية صعوبة تذكر في طريقها للفوز على منافستها الصينية بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6 /2 و6/ صفر.

وتلتقي يسترمسكا المصنفة 30 في البطولة و32 على العالم في الدور الثالث مع الأمريكية كوكو غوف المصنفة الثالثة للبطولة.

وصعدت اللاعبة الأوكرانية إلى الدور الثالث في رولان غاروس للمرة الأولى في مسيرتها.

واستهلت يسترمسكا مسيرتها في البطولة بالفوز على الأسترالية ايلا تومليانوفيتش 3/ 6 و6 /3 و6 /3

وحجزت الفرنسية كلوي باكي تذكرة التأهل للدور الثالث، إثر فوزها على التشيكية كاترينا سينياكوفا بمجموعتين لواحدة، في حين تغلبت الصربية أولغا دانيلوفيتش على الأمريكية دانييلا كولينز بمجموعتين لواحدة أيضا.

وانتصرت الروسية لودميلا سامسونوفا على الأميركية أماندا أنيسيموفا 6 / 2 و6 / 1، والكندية ليلا فيرنانديز على الصينية أنشيو وانج بنتيجة 6 / 3 و6 / 4، والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا على الأميركية كاتي فولينتس بمجموعتين لواحدة.