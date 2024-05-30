مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سجل الكعبي 11 هدفا في البطولة

المغربي الكعبي يقود أولمبياكوس للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي

أثينا - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

واصل اللاعب المغربي أيوب الكعبي هوايته في هز الشباك، بعدما سجل هدفا قاتلا، قاد به فريقه أولمبياكوس اليوناني للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم لأول مرة، عقب فوزه 1 - صفر على ضيفه فيورنتينا الإيطالي يوم الأربعاء في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوطين الأول والثاني، اللذين انتهيا بالتعادل السلبي، ليصبح أول نهائي في البطولة لا يشهد تسجيل أهداف خلال الوقت الأصلي، ويحتكم الناديان إلى لعب وقت إضافي، حسم خلالها أولمبياكوس الأمور لمصلحته.

وتقمص الكعبي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف أولمبياكوس في الدقيقة 116 عبر ضربة رأس رائعة، ليقود الفريق اليوناني للتتويج بلقبه القاري الأول في تاريخه.

بهذا الهدف، عزز الكعبي، الذي واصل التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، تصدره لقائمة هدافي المسابقة القارية، بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفا.

وكان الكعبي سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك أستون فيلا في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة، قبل أن يحرز هدفين أيضا بمرمى الفريق الإنجليزي في لقاء الإياب، ويسجل هدف التتويج باللقب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تعرف على خطط الأحزاب لجذب الأصوات بانتخابات البرلمان الأوروبي تعرف على خطط الأحزاب لجذب الأصوات بانتخابات البرلمان الأوروبي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط