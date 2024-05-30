النصر يقف حائلاً بين الهلال و"الثلاثية المحلية"

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يقف النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بين الجار اللدود الهلال وإنجاز إحراز الثلاثية المحلية، وذلك حين يتواجه الفريقان الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك.

ويتطلع الهلال لتحقيق الثلاثية المحلية بعد الفوز بلقب الكأس الدرعية للسوبر السعودي قبل أن يتبعها بإحراز الدوري الذي أنهاه من دون هزيمة، مكرراً إنجازه عام 2011.



وكان فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يمني النفس بالرباعية، لكن مشواره في دوري أبطال آسيا انتهى عند الدور نصف النهائي على يد العين الإماراتي الذي فاز عليه ذهاباً 4-2 وأوقف سلسلته القياسية عند 34 انتصاراً متتالياً في جميع المسابقات، في طريقه لإحراز اللقب.

وبلغ الهلال نهائي الكأس بعدما أقصى الاتحاد بالفوز عليه 2-1، فيما جاء تأهل النصر على حساب الخليج 3-1.

ويلتقي الفريقان للمرة السادسة هذا الموسم في رابع مسابقة مختلفة، وذلك بعدما تواجها في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية وفاز النصر 2-1، ومرتين في الدوري وخرج الهلال منتصراً ذهاباً 3-0 وتعادلا إياباً 1-1، ثم فاز الأزرق 2-0 في كأس موسم الرياض الودية و2-1 في نصف نهائي الكأس السوبر.



ويفتقد الهلال في المواجهة المنتظرة الجمعة النجم الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش بسبب حصوله على بطاقة حمراء في نصف النهائي.

وفي المقابل قال لويس كاسترو مدرب النصر: كل شيء ممكن في كل مباراة من مباريات كرة القدم. فريقي قدّم مباراة كبيرة أمام الاتحاد (4-2 في المرحلة الختامية من الدوري)، ونجحنا في تحقيق الانتصار في النهاية.

وتابع: قدّمنا موسماً رائعاً للغاية. تواصلت مع اللاعبين على ضرورة الوصول إلى الرقم 100 من الأهداف خلال الموسم الحالي، ونجحنا في النهاية في الوصول له (100 بالتمام والكمال مقابل 101 للهلال). هذه الأرقام بكل تأكيد هامة، رغم أن الفريق لم يحقق الدوري.



ويتفوق الهلال على خصمه في مسابقة كأس الملك حيث فاز 6 مرات مقابل 3 انتصارات للنصر وسيطر التعادل على 3 مباريات. وهزّ الهلال شباك النصر 25 مرة، بينما أحرز النصر 19 هدفاً.

ويحتل الهلال المركز الثاني على لائحة الفرق الأكثر إحرازاً للقب (10 مرات) خلف الأهلي (13)، فيما يحتل النصر المركز الرابع بستة ألقاب لكن آخرها يعود الى عام 1990 حين تغلب على التعاون.