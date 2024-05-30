الهلال في كأس الملك.. عقدة تلاحق النصر منذ 35 عاماً

1 دقيقة للقراءة

لم يستطع النصر تذوق طعم الفوز على غريمه التقليدي الهلال في بطولة كأس الملك منذ 35 عاماً، إذ خسر أمامه في 7 مناسبات منها 3 مباريات نهائية، وذلك قبل لقائهما المنتظر في نهائي النسخة الحالية يوم الجمعة.

ويلتقي الهلال بجاره وغريمه التقليدي النصر بعد موسم تنافسا فيه في عدة بطولات، كسب منها الهلال دوري روشن السعودي وكأس الدرعية للسوبر السعودي، بينما احتفل النصر بالفوز بكأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع الموسم.

وفاز النصر آخر مرة على الهلال بكأس الملك عام 1988 في مباراة دور ثمن النهائي بهدف دون رد، لكن الأزرق سيطر على المباريات التي تلت ذلك اللقاء باكتساح كامل.



وحقق الهلال فوزاً تاريخياً على غريمه التقليدي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية لنسخة 1989، وبعدما توقفت البطولة وعودتها مجدداً التقيا في ربع نهائي نسخة 2009 وانتصر الهلال بأفضلية الهدف خارج الأرض بعدما تعادلا 1-1 وبلا أهداف في المباراتين، وفي نصف نهائي النسخة اللاحقة حقق الأزرق فوزاً مثيراً بنتيجة 5-3 في الذهاب وتعادلا إيابا بهدف لمثله.

وبينما كان النصر يقترب من ملامسة كأس الملك 2015، سجل محمد جحفلي في آخر ثواني الوقت الإضافي ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للهلال وقادته للتتويج باللقب.

وأقصى الهلال غريمه من ربع نهائي نسخة 2017 بعد فوزه 2-0، وفي 2020 انتصر الأزرق مجدداً بهدفين مقابل هدف في المباراة الختامية، وعاد ليقصي الأصفر من ربع نهائي نسخة 2022 بعد فوزه 2-1.



