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إيتو خلال مهاجمته المدرب البلجيكي

بعد الجدال الساخن.. إيتو يعتذر من مدرب منتخب الكاميرون

ياوندي - فرانس برس
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اعتذر النجم السابق لبرشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي صامويل إيتو الذي يرأس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يزوم الخميس، من مدرب المنتخب الوطني البلجيكي مارك بريس، الذي دخل معه في جدال ساخن هذا الأسبوع.

وأكد إيتو أن برايس سيبقى في منصبه بعد الإعلان عن استبداله كمدرب للكاميرون يوم الأربعاء.

وقال إيتو في مؤتمر صحافي "أعتذر لأنه خلال إجتماعنا الأول المؤسف، كان هناك الكثير من المشاعر... لكن الشعب الكاميروني أهم منا، ومن أجله يجب أن نعمل".

وأضاف بطل أمم إفريقيا مرتين "مهمتك ليست سهلة، على الرغم من مؤهلاتك وخبراتك، لكن يجب أن تعلم أنك ستحظى بدعمنا".

فيديو.. إيتو يفقد أعصابه مع مدرب الكاميرون الجديد رياضة فيديو.. إيتو يفقد أعصابه مع مدرب الكاميرون الجديد

ويعود كلام إيتو إلى الحادثة التي انتشرت عبر فيديو مصوّر خلال الاجتماع الاول مع بريس والذي تم تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق لإيتو أن اعتبر تعيين بريس مدرباً للمنتخب الوطني "غير قانوني" في رسالة وجهها الى وزارة الرياضة في البلاد، إذ عين المدرب في المنصب بناء على تعليمات من رئيس البلاد بول بيا.

وأعلنت وزارة الرياضة في الثاني من أبريل عن تعيين بريس كخلف لريغوبير سونغ الذي ترك منصبه نهاية فبراير، بعد خروج المنتخب الكاميروني من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في ساحل العاج على يد نيجيريا الوصيفة.

وفي مقطع الفيديو الذي نشر يوم الثلاثاء وتحققت وكالة فرانس برس من صحته باتصال مع مسؤول في الاتحاد الكاميروني للعبة، ظهر إيتو قبل اجتماع مخطط له في الاتحاد وهو يهاجم بحدة بريس الذي حافظ على رباطة جأشه لكنه بدا متأثراً بما يحصل.

وتستعد الكاميرون لمرحلة جديدة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 باستقبال الرأس الأخضر في الثامن من يونيو قبل السفر إلى أنغولا في 11 منه.

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