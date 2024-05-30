بعد 9 أعوام.. ميتروفيتش يعود إلى نهائي الكأس

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يعود المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب نادي الهلال إلى نهائيات الكؤوس المحلية بعد قرابة 9 أعوام من الغياب عنها.

ويلعب الهلال والنصر نهائي كأس الملك يوم السبت، إذ يسعى الأول إلى جمع الثلاثية المحلية بينما يحاول الآخر الفوز ببطولة محلية بعد خسارته لقبي الدوي وكأس السوبر.

ولم يعرف ميتروفيتش الذي انطلقت مسيرته الاحترافية في 2011 – 2012، اللعب على النهائيات المؤدية إلى الفوز بكؤوس سوى في مناسبتين، فاز في واحدة وخسر الأخرى.

ولعب "ميترو" مباراة كأس السوبر البلجيكي في يوليو 2014 حينها سجل هدف التقدم لفريقه أندرلخت على منافسه نادي لوكرين لتنتهي المباراة بفوز فريقه 2 – 1 والتتويج بالبطولة.

وكان نهائي كأس بلجيكا في موسم 2014 – 2015 هو آخر ما خاضه ميتروفيتش، حينها سجل هدفا في مرمى كلوب بروج إلا أن اللقاء انتهى 2 – 1 لمنافسه.