تأهل دجوكوفيتش وزفيريف وألياسيم إلى الدور الثالث في "رولان غاروس"
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تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، إلى الدور الثالث من منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، وذلك عقب فوزه على الإسباني روبرتو كاربايس باينا يوم الخميس، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.
وتغلب ديجكوفيتش على منافسه بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6/4 و 6/1 و6/2.
وبلغ الألماني ألكسندر زفيريف، الدور ذاته، وذلك بعد فوزه على البلجيكي ديفيد غوفان، وفاز بثلاث مجموعات دون رد بواقع 7/6 و6/2 و6/2.
بدوره، بلغ الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الدور ذاته، عقب فوزه على الألماني هنري سكوير وتغلب عليه بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 6/4 و4/6 و6/3 و6/2.
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