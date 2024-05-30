جيسوس: نستهدف الثلاثية.. وغياب سافيتش "مؤثر"

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شدد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال عى أهمية تحقيق فريقه الثلاثية في الموسم الحالي بعد نجاحه بالفوز ببطولتي دوري روشن السعودي وكأس السوبر.

وأوضح جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي كأس الملك: هدفنا تحقيق البطولة الثالثة في الموسم ومواصلة التميز. النصر منافس قوي جداً، ولكن سنكون مثل ما عملنا هذا الموسم بالتفوق على المنافسين.

وأضاف: غياب سافيتش مؤثر لكن لدينا الثقة في البدلاء وسيكون جميع اللاعبين حاضرين لمباراة الغد.

واختتم البرتغالي: سنكون مركزين غداً بكل تأكيد رغم الرطوبة العالية في جدة، نرغب في الانتصار في المباراة الختامية، والجاهزية للفريقين ستكون هي الفارق.