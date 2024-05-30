جيسوس: نستهدف الثلاثية.. وغياب سافيتش "مؤثر"
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
شدد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال عى أهمية تحقيق فريقه الثلاثية في الموسم الحالي بعد نجاحه بالفوز ببطولتي دوري روشن السعودي وكأس السوبر.
وأوضح جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي كأس الملك: هدفنا تحقيق البطولة الثالثة في الموسم ومواصلة التميز. النصر منافس قوي جداً، ولكن سنكون مثل ما عملنا هذا الموسم بالتفوق على المنافسين.
وأضاف: غياب سافيتش مؤثر لكن لدينا الثقة في البدلاء وسيكون جميع اللاعبين حاضرين لمباراة الغد.
واختتم البرتغالي: سنكون مركزين غداً بكل تأكيد رغم الرطوبة العالية في جدة، نرغب في الانتصار في المباراة الختامية، والجاهزية للفريقين ستكون هي الفارق.
-
جيسوس يواصل كسر الأرقام القياسية
فيديو الرياضة
-
الهلال السعودي يمدد عقد جيسوس
أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الثلاثاء، تمديد عقد مدربه البرتغالي جورجي جيسوس لمدة ...
رياضة
-
رونالدو وبونو وجيسوس "الأفضل" في الدوري السعودي
حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، جائزة هدّاف دوري روشن السعودي ...
رياضة