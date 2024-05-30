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حسين الشحات الأهلي
الحكم جاء إثر واقعة المغربي الشيبي العام الماضي

حبس شحات الأهلي المصري عاماً بتهمة "الإهانة والترويع"

العربية.نت
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قضت محكمة جنح مدينة نصر يوم الخميس بحبس حسين الشحات الجناح الأيمن للأهلي المصري، عاما مع إيقاف التنفيذ وتعويض بـ 100 ألف جنيه، وحرمانه من الاشتراك في أي ناد رياضي لمدة 5 سنوات في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.

ووجهت النيابة للاعب الأهلي حسين الشحات، اتهامات الضرب والسب والقذف والإهانة والترويع، بالإضافة إلى التهديد بالإيذاء الجسدي، عقب نشر فيديوهات تضمنت واقعة صفع حسين الشحات للشيبي خلال مباراة الفريقين.

وأخلت نيابة القاهرة الجديدة سبيل اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

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