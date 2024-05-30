حكم نهائي الهلال والنصر.. "مغرور" هُدد بالقتل

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سيعود الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا إلى ضبط المباريات في السعودية، عندما يدير نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر يوم الجمعة.

وسبق لهيريرا قيادة مباراتين فقط في دوري روشن السعودي، كانتا فوز النصر العريض على الحزم 5- 1 في الجولة الخامسة وانتصار الهلال على الخليج 1 – صفر في الجولة العاشرة.

ويملك الحكم الأرجنتيني، 39 عاما، سجلا مليئا بالحالات الجدلية في العامين الماضيين إذ لا يلقى إعجابا في الوسط الأميركي الجنوبي بسبب غروره الذي لطالما أثار التساؤلات.





ولن ينسى هيريرا تهديده بالقتل في عام 2021 عندما استشاط لوتارو أكوستا، مهاجم نادي لانوس الأرجنتيني، غضبا على الحكم بعد الخسارة أمام راسينغ كلوب، حينها انفجر في وجه الحكم قائلا: سأضربك، سأقتلك، إن قتم بضبط مباراة أخرى لنا سأقوم بقتلك" لتتدخل الشرطة للفض بينهما، وبسبب هذا التهديد أوقف المهاجم 8 مباريات.

وتسبب هيريرا في يوليو 2023 بحالة تعد من من الأكثر جدلاعندما أدار لقاء بانفيلد وغودوي كروز، حينها أصدر لاعبو الأخير بيانا يذكرون فيه أن الحكم قال بعض الكلمات الغريبة مثل "تطالبون بقرارت الآن وأنتم خاسرون" و"لا تتحدثوا إلي أنا ضبطت مباراتين في الدرجة الأولى" وأن هيريرا كان يقول هذه الكلمات بسخرية وغرور واضحين، وهو ما أكد عليه هيرنان مونيوز في منطقة المقابلات بعد اللقاء.





ولم تتوقف جدليات الحكم في مباراة بانفيلد وكروز بل امتدت إلى "سوبركلاسيكو" الأرجنتين بين بوكا جونيورز وريفربليت، حينها احتسب ركلة جزاء متأخرة أهدت "المليونيرات" اللقب بينما أشهر 8 بطاقات صفراء و6 حمراء للاعبي الفريقين في الجولة الخامسة عشرة من موسم 2022-2023 في مايو الماضي.

وأوقف هيريرا لمباراتين بعد أدائه الضعيف في "السوبر كلاسيكو"، حينما طرد وأنذر عددا من اللاعبين قبل احتساب جزائية متأخرة دعت إلى حدوث اشتباك بين لاعبي الفريقين بعد نهاية اللقاء.

وتسبب هيريرا مجددا بجدلية أخرى، ففي نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2023، طرد الحكم الأرجنتيني سامويل زافيير في الشوط الأول في اللقاء بلقطة تركت أثرها من الشكوك لينتهي اللقاء 2 – 2 بين الفريقين البرازيليين.