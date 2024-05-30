شفيونتيك تنقذ كرة المباراة وتقصي أوساكا في رولان غاروس

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نقذت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً وحاملة اللقب في العامين الأخيرين، كرة المباراة أمام اليابانية ناومي أوساكا وفازت عليها بصعوبة 7-6 (7-1) و1-6 و7-5، لتبلغ يوم الأربعاء الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وتأخرت شفيونتيك 4-5 في المجموعة الأخيرة، إلا أنها نجحت في إنقاذ كرة المباراة قبل أن تقلب الطاولة على منافستها في مباراة استمرت قرابة 3 ساعات، لتحافظ على آمالها في احراز لقب ثالث توالياً.

وتسعى شفيونتيك لأن تصبح رابع امرأة فقط في العصر الحديث تفوز بأربعة ألقاب في رولان غاروس بعد أعوام 2020 و2022 و2023 والثانية فقط، بعد الأميركية سيرينا وليامز تحرز ألقاب دورتي مدريد وروما وبطولة فرنسا المفتوحة في العام نفسه.

قالت البولندية التي تحتل صدارة ترتيب اللاعبات منذ أبريل 2022 "كانت هذه المباراة قوية جداً، وكانت أكثر قوة في المجموعة الثانية مما كنت أتوقعه على الإطلاق".

وتابعت "لقد لعبت أوساكا بأسلوب رائع وربما تصبح متخصصة في الملاعب الترابية بعد فترة!"

وكانت أوساكا، التي ظهرت للمرة الثانية فقط في البطولات الأربع الكبرى منذ أن أنجبت ابنتها في يوليو الماضي، على وشك تحقيق أكبر فوز لها منذ عودتها إلى ملاعب الكرة الصفراء في بداية العام لكن بدلا من ذلك يتعين عليها استيعاب آلام المباراة التي أفلتت من قبضتها.

وأضافت شفيونتيك "شعرت طوال معظم المباراة بأن ذهني يطير. وعندما ركّزت أكثر لعبت بشكل أفضل".

استهلت شفيونتيك المباراة أمام المصنفة أولى عالمياً سابقاً بكسر إرسالها لتتقدم 2-1، لكن اليابانية التي فازت بمباراة في إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى منذ بطولة أستراليا المفتوحة 2022 بانتصارها الافتتاحي على الإيطالية لوسيا برونزيتي، عادلت النتيجة 4-4.

ولجأت اللاعبتان إلى شوط فاصل سيطرت عليه شفيونتيك لتنتزع المجموعة الأولى بعد 69 دقيقة.

وردّت أوساكا بقوة وكسرت إرسال منافستها مع بداية المجموعة الثانية، قبل أن تتقدم 4-صفر وتخسر نقطة واحدة فقط على إرسالها في طريقها لفرض التعادل 1-1.

وكررت أوساكا السيناريو ذاته في المجموعة الثالثة لتتقدم 2-0 قبل أن تتمكن شفيونتيك من البقاء في أجواء اللقاء وتقلّص النتيجة 2-4، لترسل اليابانية للفوز باللقاء بعد ثلاثة أشواط، إلاّ أنها فشلت في الخروج فائزة.

وحافظت البولندية على أعصابها رغم تأخرها 4-5 واستفادت من أخطاء أوساكا (22 في المجموعة الأخيرة) في نهاية لا تُنسى.

كسرت شفيونتيك إرسال اليابانية مرة أخرى وتقدمت 6-5 قبل أن تحسم الفوز لصالحها.