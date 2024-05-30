عودة كانتي إلى "الديوك" بعد 708 أيام

1 دقيقة للقراءة

عاد لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي إلى قائمة "منتخب الديوك" بعد غياب استمر 708 أيام ليكون أحد تدعيمات ديدييه ديشان في كأس أوروبا المقبلة.

وانتقل كانتي إلى اتحاد جدة الصيف الماضي من نادي تشيلسي الإنجليزي ولعب مع الفريق الغربي في بطولات كأس الملك سلمان للأندية وكأس الملك ودوري روشن السعودي وكأس العالم للأندية ودري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي. وسجل كانتي في موسمه الأول مع الاتحاد، والممتد حتى 2026، 4 أهداف وصنع 6.

ودائما ما عول مدربو فرنسا على استدعاء كانتي منذ ظهوره الدولي الأول في 2016 خلال موسمه التاريخي مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي وقبل انتقاله إلى تشيلسي.

وتوج كانتي مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018 في روسيا ودوري الأمم الأوروبية في عام 2021 والذي غاب عن التتويج بها لإصابته بفيروس كورونا، قبل أن تشهد النسخة اللاحقة من البطولة نفسها آخر مشاركة له مع فرنسا في الخسارة أمام الدنمارك ضمن دور المجموعات.