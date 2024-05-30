كاسترو: سنستعيد أمجاد النصر بكأس الملك

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أكد البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي النصر أن الفريق يطمح لتحقيق كأس الملك أمام منافسه الهلال، مضيفا أن التاريخ المميز لفريقه يدفعه للعودة نحو الأمجاد.

وأبان كاسترو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس الملك: مباراة الغد صعبة بكل تأكيد وسعيد بتواجدي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والنصر لديه تاريخ مميز ونرغب في التتويج باللقب واستعادة الأمجاد للفريق.

وأضاف: ستكون مباراة الغد صعبة أمام الهلال، والفريقان يطمحان للتتويج، نعد الجماهير بتقديم مستوى مميز يجعلهم سعيدين في نهاية اللقاء، طموحي إنهاء الموسم بالتتويج باللقب مثلما بدأنا أول الموسم.